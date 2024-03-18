По всій Україні оголошували тривогу через носія "Кинджала"
Понеділок, 18 березня 2024, 16:03
Вдень 18 березня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 13 хвилин.
Джерело: Повітряні сили у соцмережах, мапа тривог
Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Реклама:
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Оновлено: О 16.13 Повітряні сили оголосили відбій загрози щодо МіГ-31К.