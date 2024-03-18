По всій Україні оголошували тривогу через носія "Кинджала"

Вдень 18 березня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 13 хвилин.

Джерело: Повітряні сили у соцмережах, мапа тривог

Дослівно: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Оновлено: О 16.13 Повітряні сили оголосили відбій загрози щодо МіГ-31К.