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По всей Украине объявляли тревогу из-за носителя "Кинжала"

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 марта 2024, 16:03
По всей Украине объявляли тревогу из-за носителя Кинжала
Getty Images

Днем 18 марта по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 13 минут..

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Дословно: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Обновлено: В 16.13 Воздушные силы объявили отбой угрозы по МиГ-31К.

Темы: воздушная тревога
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