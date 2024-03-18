По всей Украине объявляли тревогу из-за носителя "Кинжала"
Понедельник, 18 марта 2024, 16:03
Днем 18 марта по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 13 минут..
Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог
Дословно: "Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Обновлено: В 16.13 Воздушные силы объявили отбой угрозы по МиГ-31К.