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Росіяни вдарили по Сумщині: у Конотопі постраждали комунальні об'єкти

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 березня 2024, 16:37
Росіяни вдарили по Сумщині: у Конотопі постраждали комунальні об'єкти
ілюстративне фото з Telegram

У понеділок 18 березня російсько-окупаційні війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району, наслідки уточнюються.

Джерело: Сумська ОВА, Повітряні сили в соцмережах

Деталі: О 15.24 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації вздовж північного кордону та пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину.

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О 15.29 з'явилося сповіщення про ракету в напрямку Конотопа.

За даними обладміністрації, внаслідок ворожих ударів, попередньо, загиблих немає. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. На місці працюють всі необхідні служби.

Дослівно ОВА: "Наслідки атаки держави-агресора уточнюються.

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Теми: Сумська областьракетний ударвійна
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