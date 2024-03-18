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Россияне ударили по Сумщине: в Конотопе повреждены коммунальные объекты

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 марта 2024, 16:37
Россияне ударили по Сумщине: в Конотопе повреждены коммунальные объекты
иллюстративное фото из Telegram

В понедельник 18 марта российско-оккупационные войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района, последствия уточняются.

Источник: Сумская ОВА, Воздушные силы в соцсетях

Детали: В 15.24 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации вдоль северной границы и пусках управляемых авиационных бомб на Сумщину.

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В 15.29 появилось сообщение о ракете в направлении Конотопа.

По данным обладминистрации, в результате вражеских ударов, предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы. На месте работают все необходимые службы.

Дословно ОВА: "Последствия атаки государства-агрессора уточняются.

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Берегите себя, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях".

Темы: Сумская областьракетный ударвойна
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