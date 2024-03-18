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Чехія запустить другий залізничний маршрут до України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 16:32
Чехія запустить другий залізничний маршрут до України
Фото: RegioJet

З 27 березня почне працювати друга лінія залізничного оператора Чехії RegioJet до України. Вона проходитиме через Словаччину до Чопа і доповнить уже існуючу лінію через польський Перемишль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт RegioJet

Деталі: З урахуванням пересадки в Чопі, тривалість поїздки з Праги до Києва становитиме приблизно 22 години, можливі варіанти як зі спальними місцями, так і без, а також опція спеціальних спальних купе для жінок і дітей.

Виїзд із Чопа або Праги – у другій половині дня, заявлена тривалість подорожі на цьому сегменті – близько 13 годин. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага – Кошице, що складається з 18 вагонів.

Вартість квитків варіюється від 18,9 до 67,9 євро з урахуванням харчування.

Власник RegioJet Радим Янчура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 – у спальних вагонах, 60 – у вагонах із сидячими місцями.

Янчура уточнив, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укрзалізниці" плату за доступ до інфраструктури.

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У жовтні повідомлялося, що чеська транспортна компанія Regiojet планує відкрити нове пряме залізничне сполучення між польським прикордонним містом Перемишль і Ганновером. 

Нагадаємо: 3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.

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Теми: ЧехіяУкраїназалізниця
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