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Чехия запустит второй железнодорожный маршрут в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 16:32
Чехия запустит второй железнодорожный маршрут в Украину
Фото: RegioJet

С 27 марта начнет работать вторая линия железнодорожного оператора Чехии RegioJet в Украину. Она будет проходить через Словакию до Чопа и дополнит уже существующую линию через польский Перемышль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт RegioJet

Детали: С учетом пересадки в Чопе, продолжительность поездки из Праги в Киев составит примерно 22 часа, возможны варианты как со спальными местами, так и без, а также опция специальных спальных купе для женщин и детей.

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Выезд из Чопа или Праги – во второй половине дня, заявленная продолжительность путешествия на этом сегменте – около 13 часов. Вагоны из Чопа будут следовать в составе поезда Прага – Кошице, состоящего из 18 вагонов.

Стоимость билетов варьируется от 18,9 до 67,9 евро с учетом питания.

Владелец RegioJet Радим Янчура в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что рейс Чоп – Прага будет иметь три вагона на 140 мест, из них 80 – в спальных вагонах, 60 – в вагонах с сидячими местами.

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Янчура уточнил, что RegioJet будет получать доходы от перевозок, но будет вносить для "Укрзалізниці" плату за доступ к инфраструктуре.

В октябре сообщалось, что чешская транспортная компания Regiojet планирует открыть новое прямое железнодорожное сообщение между польским пограничным городом Перемышль и Ганновером.

Напомним: 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.

Темы: ЧехияУкраинажелезная дорога
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