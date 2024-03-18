Голови МЗС ЄС погодились дати €5 млрд на зброю для України у 2024

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу вирішили виділити додаткові 5 мільярдів євро на військову підтримку України в межах Європейського фонду миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС України

Деталі: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні.

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"Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Міністр висловив вдячність колегам за цей крок", – йдеться у повідомленні.

Пізніше Рада ЄС також повідомила про ухвалення рішення про додаткові 5 млрд євро і створення в рамках Європейського фонду миру Фонду допомоги Україні.

"ЄС виконує свої зобов'язання. Фонд допомоги Україні перетворює наші слова на дії. За допомогою Фонду ми продовжимо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії всіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно", -

- заявив Жозеп Боррель, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

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Новостворений фонд дозволить ЄС надалі підтримувати зростаючі потреби Збройних сил України шляхом надання летального та нелетального військового обладнання та тренувань.

Кулеба також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", – заявив міністр.

Минулого тижня постійні представники країн ЄС підтримали збільшення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.

Видання Financial Times повідомляло, що погодити рішення вдалось шляхом компромісу, що пріоритет віддаватимуть зброї, виробленій в ЄС, з можливістю її закупівлі в третіх країнах в крайніх випадках.

ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 мільйонів євро.