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Главы МИД ЕС согласились дать €5 млрд на оружие для Украины в 2024

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 17:15
Главы МИД ЕС согласились дать €5 млрд на оружие для Украины в 2024
Фото: Getty Images

Министры иностранных дел стран Евросоюза решили выделить дополнительные 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД Украины

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании.

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"Заседание Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины, приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Министр выразил благодарность коллегам за этот шаг", – говорится в сообщении.

Кулеба также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже сделали свои взносы для ее воплощения.

"Призываю тех, кто еще размышляет над взносами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение", – заявил министр.

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На прошлой неделе постоянные представители стран ЕС поддержали увеличение на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине.

Издание Financial Times сообщало, что согласовать решение удалось путем компромисса, что приоритет будут отдавать оружию, произведенному в ЕС, с возможностью его закупки в третьих странах в крайних случаях.

ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро.

Темы: ЕСУкраинаоружие
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