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Ворог обстріляв три громади на Нікопольщині: пошкоджена АЗС та будинки

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 березня 2024, 18:55
Ворог обстріляв три громади на Нікопольщині: пошкоджена АЗС та будинки
фото з телеграму лисака

Російська армія обстріляла 18 березня три громади на Нікопольщині і скерувала дрони-камікадзе на Нікополь.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "З важкої артилерії агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.

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Пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували. Понівечений інфраструктурний об’єкт".

 
Фото з телеграм лисака

Деталі: Також побиті 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.

 
фото з телеграм лисака

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Теми: Нікопольобстрілвійна
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