Ворог обстріляв три громади на Нікопольщині: пошкоджена АЗС та будинки

Російська армія обстріляла 18 березня три громади на Нікопольщині і скерувала дрони-камікадзе на Нікополь.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "З важкої артилерії агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.

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Пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували. Понівечений інфраструктурний об’єкт".

Фото з телеграм лисака

Деталі: Також побиті 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.

фото з телеграм лисака