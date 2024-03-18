Враг обстрелял три общины на Никопольщине: повреждена АЗС и дома
Понедельник, 18 марта 2024, 18:55
Российская армия обстреляла 18 марта три общины на Никопольщине и направила дроны-камикадзе на Никополь.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Из тяжелой артиллерии агрессор трижды в день обстреливал общины Никопольского района – Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. И три дрона-камикадзе направил на сам Никополь.
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Повреждена АЗС. Там произошел пожар, который спасатели успокоили. Изуродованный инфраструктурный объект".
Детали: Также избиты 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же авто. А еще – около шести десятков солнечных панелей, линии электропередач и газопровод.
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