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У США хочуть визнати РФ державою-спонсором тероризму: кажуть, Путін - нелегітимний

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 19:05
У США хочуть визнати РФ державою-спонсором тероризму: кажуть, Путін - нелегітимний
Ліндсі Грем. Фото: Getty Images

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем вважає, що Володимир Путін сфальшував вибори президента РФ і тепер є нелегітимним. Грем проситиме Адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: Грем на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє "Європейської правди"

Деталі: "Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", – сказав Грем.

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За його словами, 87% підтримки у господаря Кремля – це настільки вражаюче, що цьому немає довіри.

"Президент Путін (після цих виборів) є нелегітимним", – зазначив сенатор.

"Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ з) Китаю, Індії тощо", – пояснив він.

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Адміністрація Байдена раніше відкинула вимоги щодо визнання РФ спонсором тероризму, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України. 

Нагадаємо: Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Теми: СШАПутінтероризм
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