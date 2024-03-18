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В США хотят признать РФ государством-спонсором терроризма: говорят, Путин - нелегитимный

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 19:05
В США хотят признать РФ государством-спонсором терроризма: говорят, Путин - нелегитимный
Линдси Грэм. Фото: Getty Images

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм считает, что Владимир Путин сфальсифицировал выборы президента РФ и теперь является нелегитимным. Грэм будет просить Администрацию президента Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: Грэм на встрече с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Я обращусь к администрации Байдена с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США", – сказал Грэм.

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По его словам, 87% поддержки у хозяина Кремля – это настолько впечатляюще, что этому нет доверия.

"Президент Путин (после этих выборов) является нелегитимным", – отметил сенатор.

"Введение статуса государства-спонсора терроризма по американскому законодательству сделает значимыми вторичные санкции против (компаний, помогающих РФ из) Китая, Индии и т.д.", – пояснил он.

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Администрация Байдена ранее отвергла требования о признании РФ спонсором терроризма, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Напомним: Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Темы: СШАПутинтерроризм
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