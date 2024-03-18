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Стали відомі теми дискусій на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 19:19
Стали відомі теми дискусій на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС
Фото: Getty Images

На 9-му засіданні Ради асоціації, яке відбудеться 20 березня в Брюсселі, Україна та Євросоюз обговорять двосторонні відносини та ситуацію, що склалася через розпочату Росією війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на порядок денний зустрічі

Деталі: На засіданні обговорюватимуться політичні питання та двосторонні відносини.

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"Під час закритого засідання ЄС та Україна обміняються думками щодо ситуації, яка склалася після російської агресії, зосередившись на військовій, економічній та гуманітарній ситуації на місцях та реакції на російську війну. Потім вони торкнуться ширших глобальних і регіональних питань", – йдеться у повідомленні.

Після цього учасники обміняються думками щодо двостороннього порядку денного, зокрема:

  • імплементації Угоди про асоціацію від початку російської агресії;
  • імплементації рекомендацій звіту Європейської Комісії щодо України;
  • питання відновлення та реформ в Україні, включаючи фінансову допомогу ЄС.

Нагадаємо: Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

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ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 мільйонів євро.

Теми: ЄСУкраїна
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