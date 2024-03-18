Стали известны темы дискуссий на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС

На 9-м заседании Совета ассоциации, которое состоится 20 марта в Брюсселе, Украина и Евросоюз обсудят двусторонние отношения и ситуацию, сложившуюся из-за начатой Россией войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня встречи

Детали: На заседании будут обсуждаться политические вопросы и двусторонние отношения.

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"Во время закрытого заседания ЕС и Украина обменяются мнениями о ситуации, которая сложилась после российской агрессии, сосредоточившись на военной, экономической и гуманитарной ситуации на местах и реакции на российскую войну. Затем они коснутся более широких глобальных и региональных вопросов", – говорится в сообщении.

После этого участники обменяются мнениями по двусторонней повестке дня, в частности:

имплементации Соглашения об ассоциации с начала российской агрессии;

имплементации рекомендаций отчета Европейской Комиссии по Украине;

вопрос восстановления и реформ в Украине, включая финансовую помощь ЕС.

Напомним: Министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

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ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро.