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Ракетні війська знищили російський засіб ППО – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 березня 2024, 19:54
Ракетні війська знищили російський засіб ППО – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксували 56 бойових зіткнень, ворог завдав 5 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 18 березня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.

Теми: Генштаббойові дії
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