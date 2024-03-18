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Ракетные войска уничтожили российское средство ПВО – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 марта 2024, 19:54
Ракетные войска уничтожили российское средство ПВО – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 56 боевых столкновений, враг нанес 5 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 18 марта

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника".

Детали: На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

Темы: Генштаббоевые действия
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