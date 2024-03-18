"Одружись зі мною, якщо хочеш за кордон": жінка з інвалідністю пропонувала незаконні послуги

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисницю, яка організувала незаконний "весільний" бізнес.

Джерело: ДПСУ, НПУ, Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: За даними слідства, 52-річна уродженка міста Самбір розмістила в одному із месенджерів оголошення про допомогу військовозобов’язаним у безперешкодному перетині державного кордону під час війни та обіцяла влаштувати "законний" трансфер за кордон.

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Встановлено, що вона підшукувала чоловіків призовного віку та за 10 тисяч доларів США пропонувала послуги із укладення фіктивного шлюбу, оскільки має інвалідність ІІ групи. Таким чином, новий "родич" міг супроводжувати жінку під час прикордонного контролю та потрапити до іншої країни.

Затримали підозрювану під час отримання 5 тисяч доларів США завдатку. Решту суми вона мала отримати безпосередньо після перетину держкордону.

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Наразі вирішується питання про обрання для неї запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до злочину інших осіб.