"Женись на мне, если хочешь за границу": женщина с инвалидностью предлагала незаконные услуги
На Львовщине правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая организовала незаконный "свадебный" бизнес.
Источник: ГПСУ, НПУ, Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
Детали: По данным следствия, 52-летняя уроженка города Самбор разместила в одном из мессенджеров объявление о помощи военнообязанным в беспрепятственном пересечении государственной границы во время войны и обещала устроить "законный" трансфер за границу.
Установлено, что она подыскивала мужчин призывного возраста и за 10 тысяч долларов США предлагала услуги по заключению фиктивного брака, поскольку имеет инвалидность II группы. Таким образом, новый "родственник" мог сопровождать женщину во время пограничного контроля и попасть в другую страну.
Задержали подозреваемую во время получения 5 тысяч долларов США задатка. Остальную сумму она должна была получить непосредственно после пересечения госграницы.
Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения, а также проверяется причастность к преступлению других лиц.