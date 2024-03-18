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"Женись на мне, если хочешь за границу": женщина с инвалидностью предлагала незаконные услуги

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 марта 2024, 20:02
Женись на мне, если хочешь за границу: женщина с инвалидностью предлагала незаконные услуги
фото прокуратуры

На Львовщине правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая организовала незаконный "свадебный" бизнес.

Источник: ГПСУ, НПУ, Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным следствия, 52-летняя уроженка города Самбор разместила в одном из мессенджеров объявление о помощи военнообязанным в беспрепятственном пересечении государственной границы во время войны и обещала устроить "законный" трансфер за границу.

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Установлено, что она подыскивала мужчин призывного возраста и за 10 тысяч долларов США предлагала услуги по заключению фиктивного брака, поскольку имеет инвалидность II группы. Таким образом, новый "родственник" мог сопровождать женщину во время пограничного контроля и попасть в другую страну.

Задержали подозреваемую во время получения 5 тысяч долларов США задатка. Остальную сумму она должна была получить непосредственно после пересечения госграницы.

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Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения, а также проверяется причастность к преступлению других лиц.

Темы: уклонистыЛьвовщинаПограничная службапрокуратура
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