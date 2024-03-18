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Глава МЗС Польщі попонує пустити заморожені активи РФ на зброю для України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 20:33
Глава МЗС Польщі попонує пустити заморожені активи РФ на зброю для України
Радослав Сікорський. Фото: Jaap Arriens/NurPhoto

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що витрачати заморожені російські гроші в ЄС треба не лише на відбудову України, а й на її захист.

Джерело: Сікорський після засідання Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: "Ми отримали політичне рішення, хоча ще не юридичне, що відсотки з капіталу (російського капіталу, який був заморожений країнами ЄС, – ред.) будуть використані на користь України", – заявив польський міністр.

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"Особисто я хотів би піти далі. Я вважаю, що агресор повинен заплатити за наслідки своєї агресії. Оскільки ми вже знаємо, що Росія не отримає цих грошей, поки не виплатить репарації Україні, то краще спрямувати їх на запобігання наслідкам агресії, на захист України, а не лише на її відбудову". – підкреслив Сікорський.

Очільник МЗС також привітав той факт, що ЄС прийняв рішення про виділення додаткових 5 мільярдів євро на підтримку України в рамках ініціативи Європейського фонду миру (ЄФМ).

"Це означає, що те, що країни дають Україні, буде повернуто, а ті, хто не дають Україні – будуть робити внески (до Європейського фонду миру). Тобто, ніхто в Європі – окрім однієї країни (Угорщини) – не залишиться поза схемою". – пояснив Сікорський.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія прагне прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2-3 мільярди євро.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягнули прогресу щодо планів використання арештованих російських суверенних активів на підтримку України до їхнього саміту в червні 2024 року.

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Теми: ЄСУкраїнаПольщагроші
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