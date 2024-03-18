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Глава МИД Польши предлагает пустить замороженные активы РФ на оружие для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 20:33
Глава МИД Польши предлагает пустить замороженные активы РФ на оружие для Украины
Радослав Сикорский. Фото: Jaap Arriens/NurPhoto

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что тратить замороженные российские деньги в ЕС надо не только на восстановление Украины, но и на ее защиту.

Источник: Сикорский после заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: "Мы получили политическое решение, хотя еще не юридическое, что проценты с капитала (российского капитала, который был заморожен странами ЕС, – ред.) будут использованы в пользу Украины", – заявил польский министр.

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"Лично я хотел бы пойти дальше. Я считаю, что агрессор должен заплатить за последствия своей агрессии. Поскольку мы уже знаем, что Россия не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине, то лучше направить их на предотвращение последствий агрессии, на защиту Украины, а не только на ее восстановление". – подчеркнул Сикорский.

Глава МИД также приветствовал тот факт, что ЕС принял решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках инициативы Европейского фонда мира (ЕФМ).

"Это означает, что то, что страны дают Украине, будет возвращено, а те, кто не дают Украине – будут делать взносы (в Европейский фонд мира). То есть, никто в Европе – кроме одной страны (Венгрии) – не останется вне схемы". – пояснил Сикорский.

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Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия стремится ускорить утверждение механизма, который позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов России, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в 2-3 миллиарда евро.

По данным СМИ, президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 достигли прогресса в отношении планов использования арестованных российских суверенных активов в поддержку Украины до их саммита в июне 2024 года.

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Темы: ЕСУкраинаПольшаденьги
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