На Херсонщині троє людей загинули, коли розбирали FPV-дрон
Понеділок, 18 березня 2024, 20:50
У селі Львове в Бериславському районі на Херсонщині загинули троє місцевих жителів, під час того, як розбирали FPV дрон.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.
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Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні".
Деталі: Прокудін також закликав мешканців бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети, відходити на безпечну відстань та викликати рятувальників.