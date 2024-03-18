На Херсонщині троє людей загинули, коли розбирали FPV-дрон

У селі Львове в Бериславському районі на Херсонщині загинули троє місцевих жителів, під час того, як розбирали FPV дрон.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.

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Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні".

Деталі: Прокудін також закликав мешканців бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети, відходити на безпечну відстань та викликати рятувальників.