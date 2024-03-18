В Херсонской области три человека погибли, когда разбирали FPV-дрон
Понедельник, 18 марта 2024, 20:50
В селе Львове в Бериславском районе Херсонской области погибли трое местных жителей, во время того, как разбирали FPV дрон.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь: "Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV дрон и начали его разбирать. В результате сдетонировал боеприпас.
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Все трое получили тяжелые ранения и скончались по дороге в больницу".
Детали: Прокудин также призвал жителей быть осторожными и не подбирать подозрительные предметы, отходить на безопасное расстояние и вызвать спасателей.