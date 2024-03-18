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Польща та Німеччина запустять у березні "коаліцію бронетехніки" для України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 21:42
Польща та Німеччина запустять у березні коаліцію бронетехніки для України
Фото: Getty Images

Польща і Німеччина 26 березня активують "коаліцію бронетехніки", що буде спрямована на основних бойових танках, як ініціатива, зосереджена на підтримці України.

Джерело: заява міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша після переговорів під Варшавою зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP World

Деталі: "26 березня ми активуємо як співлідери, Польща і Німеччина, коаліцію з надання бронетехніки на підтримку України", – заявив польський міністр на спільній пресконференції з Пісторіусом.

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"Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, ми є двома провідними країнами цього проекту, до нього приєдналися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", – сказав він.

Косіняк-Камиш зазначив, що особиста участь Пісторіуса у роботі з Польщею є ознакою дружби, партнерства і "роздумів про те, що зробити сьогодні, щоб допомогти Україні", а також роботи заради безпеки Європи, країн НАТО і "нашої цивілізації і нашого майбутнього".

Він назвав співпрацю в рамках НАТО і ЄС фундаментальною для європейської безпеки і запевнив, що вона буде зміцнюватися і розвиватися.

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Німецький колега Косіняка-Камиша наголосив на необхідності підготовки до будь-якої ситуації. "Ніхто насправді не знає, чи нападе Росія [на когось] в Європі, але ми бачимо, що вона може і хоче напасти на Україну, і робить це вже більше двох років", – сказав Борис Пісторіус.

"Отже, ми всі разом, як союзники в Європі, повинні навчитися бути готовими до будь-якої загрози, особливо до загрози, яка походить від путінської Росії в будь-який рік. Це завдання, яке ми повинні виконати і над яким ми працюємо", – додав він.

Він також наголосив на необхідності забезпечення України достатніми оборонними та наступальними можливостями у вигляді снарядів та озброєння.

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".

Нагадаємо, прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

Теми: ПольщаНімеччинадопомога Україні
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