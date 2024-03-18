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Польша и Германия запустят в марте "коалицию бронетехники" для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 21:42
Польша и Германия запустят в марте коалицию бронетехники для Украины
Фото: Getty Images

Польша и Германия 26 марта активируют "коалицию бронетехники", которая будет направлена на основные боевые танки, как инициатива, сосредоточенная на поддержке Украины.

Источник: заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша после переговоров под Варшавой со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP World

Детали: "26 марта мы активируем как солидеры, Польша и Германия, коалицию по предоставлению бронетехники в поддержку Украины", – заявил польский министр на совместной пресс-конференции с Писториусом.

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"Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы, мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", – сказал он.

Косиняк-Камыш отметил, что личное участие Писториуса в работе с Польшей является признаком дружбы, партнерства и "размышлений о том, что сделать сегодня, чтобы помочь Украине", а также работы ради безопасности Европы, стран НАТО и "нашей цивилизации и нашего будущего".

Он назвал сотрудничество в рамках НАТО и ЕС фундаментальным для европейской безопасности и заверил, что оно будет укрепляться и развиваться.

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Немецкий коллега Косиняка-Камыша подчеркнул необходимость подготовки к любой ситуации. "Никто на самом деле не знает, нападет ли Россия [на кого-то] в Европе, но мы видим, что она может и хочет напасть на Украину, и делает это уже более двух лет", – сказал Борис Писториус.

"Итак, мы все вместе, как союзники в Европе, должны научиться быть готовыми к любой угрозе, особенно к угрозе, которая исходит от путинской России в любой год. Это задача, которую мы должны выполнить и над которой мы работаем", – добавил он.

Он также отметил необходимость обеспечения Украины достаточными оборонительными и наступательными возможностями в виде снарядов и вооружения.

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "формат Рамштайн".

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Темы: ПольшаГерманияпомощь Украине
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