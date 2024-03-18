Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Санду заявила, що референдум про вступ Молдови в ЄС відбудеться в жовтні

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 22:07
Санду заявила, що референдум про вступ Молдови в ЄС відбудеться в жовтні
Президентка Молдови Мая Санду. Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду оголосила, що референдум щодо членства в Європейському Союзі відбудеться в жовтні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Санду повідомила, що звернулася до парламенту Молдови з проханням розпочати процедуру конституційного плебісциту, який запланований на той же день, що і президентські вибори.

Реклама:

"Для більшості громадян Молдови ЄС є проектом миру і процвітання, в той час як Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові", – сказала Санду на пресконференції в понеділок в столиці Кишиневі.

"Ми очікуємо, що напади і провокації з боку Росії продовжаться, але я закликаю громадян не піддаватися залякуванню і підтримати проєвропейський референдум, оскільки ЄС є єдиним варіантом, який може забезпечити мир", – наголосила вона.

За її словами, референдум не допустить зупинки або розвороту проєвропейського руху Молдови після зміни влади.

ВІДЕО ДНЯ

"Це має бути підтверджено і записано в Конституції, щоб хто б не був при владі, голос народу за цей напрямок розвитку був обов'язковим для політичного класу", – цитує Санду Reuters.

За її словами, остаточну дату референдуму обиратиме парламент. Поки що не зрозуміло, чи дозволить Конституційний суд призначити референдум на той самий день, що й президентські вибори.

У правлячій партії також планують сумістити референдум з виборами президента, дата яких формально ще не визначена.

Нагадаємо, глава МЗС Молдови Міхай Попшой вважає реалістичною метою вступ країни в ЄС до 2030 року.

Читайте також Загроза Придністров'я, план Путіна та "ватні" українці Молдови: інтерв'ю яструба з партії Санду

Теми: МолдоваЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна і Лукашенка про атаку на "Крокус" у Підмосков’ї

Пентагон про російську ракету у просторі Польщі: США готові захищати територію НАТО

футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Усі новини...
Молдова
У Кишиневі в центрі розміщення біженців з України зафіксували спалах кору
Глава МЗС Молдови: країна може стати членом ЄС до 2030 року 
У ЄС підготували документи щодо проведення переговорів про вступ для України та Молдови
Останні новини
06:12
футболРебров установив історичне досягнення на чолі збірної України
05:58
На окупованих територіях росіяни намагаються дискредитувати підпілля – ЦНС
04:52
ISW проаналізував заяви Путіна і Лукашенка про атаку на "Крокус" у Підмосков’ї
03:54
Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі – Reuters
03:22
Росіяни вчергове атакували Сумщину КАБами, НАР, скидали міни
02:16
"Українці є і будуть!" – Зеленський подякував збірній Україні з футболу
01:38
оновленоПовітряні сили попередили про атаку ворожих БпЛА
01:24
Світовий банк ухвалив для України позику на $1,5 мільярда під гарантії Японії та Британії
01:04
футболВизначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
00:36
Пентагон про російську ракету у просторі Польщі: США готові захищати територію НАТО
Усі новини...
Реклама: