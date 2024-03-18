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Санду заявила, что референдум о вступлении Молдовы в ЕС состоится в октябре

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 22:07
Санду заявила, что референдум о вступлении Молдовы в ЕС состоится в октябре
Президент Молдовы Майя Санду. Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду объявила, что референдум о членстве в Европейском Союзе состоится в октябре.

Источник: "Европейская правда" со ссілкой на Bloomberg

Детали: Санду сообщила, что обратилась в парламент Молдовы с просьбой начать процедуру конституционного плебисцита, который запланирован на тот же день, что и президентские выборы.

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"Для большинства граждан Молдовы ЕС является проектом мира и процветания, в то время как Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове", – сказала Санду на пресс-конференции в понедельник в столице Кишиневе.

"Мы ожидаем, что нападения и провокации со стороны России продолжатся, но я призываю граждан не поддаваться запугиванию и поддержать проевропейский референдум, поскольку ЕС является единственным вариантом, который может обеспечить мир", – подчеркнула она.

По ее словам, референдум не допустит остановки или разворота проевропейского движения Молдовы после смены власти.

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"Это должно быть подтверждено и записано в Конституции, чтобы кто бы ни был у власти, голос народа за это направление развития был обязательным для политического класса", – цитирует Санду Reuters.

По ее словам, окончательную дату референдума будет выбирать парламент. Пока не ясно, позволит ли Конституционный суд назначить референдум на тот же день, что и президентские выборы.

В правящей партии также планируют совместить референдум с выборами президента, дата которых формально еще не определена.

Напомним, глава МИД Молдовы Михай Попшой считает реалистичной целью вступление страны в ЕС до 2030 года.

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Темы: МолдоваЕС
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