Наслідки удару по підприємству в Бєлгороді. ФОТО З МІСЦЕВИХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІВ

У російському Бєлгороді 18 березня повідомили про нібито збиті протиповітряною обороною 8 цілей. В області пишуть про прильоти дронів-камікадзе.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російський телеграм-канал Mash, легіон "Свобода России"

Деталі: Гладков пише, що над Бєлгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО – збито нібито 8 повітряних цілей на підльоті до міста.

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У Бєлгороді та області повідомляють про збиті повітряні цілі та прильоти дронів pic.twitter.com/1lpPjCb8Uj — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 18, 2024

Також губернатор повідомляє, що внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я.

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Водночас місцеві телеграм-канали уточнюють, що у Бєлгороді було пошкоджено, ймовірно, підприємство Енергомаш. Звідти публікують відповідні фото з пошкодженнями.

Наслідки удару по підприємству в Бєлгороді фото з місцевих телеграм-каналів

Наслідки удару по підприємству в Бєлгороді фото з місцевих телеграм-каналів

Раніше, увечері 18 березня, легіон з російських добровольців "Свобода России" закликав цивільних покинути Бєлгород, тому що вони завдаватимуть удари по військових об’єктах.