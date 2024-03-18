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В Белгороде и области сообщают о сбитых воздушных целях и прилетах дронов

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 марта 2024, 22:40
В Белгороде и области сообщают о сбитых воздушных целях и прилетах дронов
Следствия удара по предприятию в Белгороде. ФОТО С МЕСТНЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ

В российском Белгороде 18 марта сообщили о якобы сбитых противовоздушной обороной 8 целях. В области пишут о прилетах дронов-камикадзе.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, российский телеграмм-канал Mash, легион "Свобода России"

Детали: Гладков пишет, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбито якобы 8 воздушных целей на подлете в город.

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Также губернатор сообщает, что в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

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Местные телеграмм-каналы уточняют, что в Белгороде было повреждено, вероятно, предприятие Энергомаш. Оттуда публикуют соответствующие фото с повреждениями.

 
Последствия удара по предприятию в Белгороде 
ФОТО С МЕСТНЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ
 
Последствия удара по предприятию в Белгороде 
ФОТО С МЕСТНЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ

Ранее, вечером 18 марта, легион из российских добровольцев "Свобода России" призвал гражданских покинуть Белгород, потому что они будут наносить удары по военным объектам.

Темы: Росcиявойна
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