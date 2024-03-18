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Окупанти з артилерії вдарили по Очеретиному на Донеччині, поранений чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 березня 2024, 23:05
Окупанти з артилерії вдарили по Очеретиному на Донеччині, поранений чоловік
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська вдень 18 березня вдарили з артилерії по селищу Очеретиному на Донеччині, поранили чоловіка.

Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному Донбас"

Пряма мова: "Сьогодні об 11:30 окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл селища Очеретине Покровського району, внаслідок чого зазнав поранень чоловік 64 років".

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Деталі: За даними речниці, чоловіка доставили до лікарні. В нього діагностували перелом.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

Теми: Донецька областьобстрілвійна
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