Окупанти з артилерії вдарили по Очеретиному на Донеччині, поранений чоловік
Понеділок, 18 березня 2024, 23:05
Російські війська вдень 18 березня вдарили з артилерії по селищу Очеретиному на Донеччині, поранили чоловіка.
Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному Донбас"
Пряма мова: "Сьогодні об 11:30 окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл селища Очеретине Покровського району, внаслідок чого зазнав поранень чоловік 64 років".
Реклама:
Деталі: За даними речниці, чоловіка доставили до лікарні. В нього діагностували перелом.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.