Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты из артиллерии ударили по Очеретину в Донецкой области, раненый мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 марта 2024, 23:05
Оккупанты из артиллерии ударили по Очеретину в Донецкой области, раненый мужчина
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска днем 18 марта ударили из артиллерии по поселку Очеретино в Донецкой области, ранили мужчину.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному Донбасс"

Прямая речь: "Сегодня в 11:30 оккупационные войска произвели артиллерийский обстрел поселка Очеретино Покровского района, в результате чего получил ранения мужчина 64 лет".

Реклама:

Детали: По данным пресс-секретаря, мужчину доставили в больницу. У него диагностировали перелом.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал заявления Путина и Лукашенко об атаке на "Крокус" в Подмосковье

Пентагон о российской ракете в пространстве Польши: США готовы защищать территорию НАТО

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
Россияне ночью тремя ракетами атаковали Мирноград
Россияне атаковали Донецкую область, убили мужчину
Последние новости
07:11
Вучич опубликовал загадочный пост об "угрозе национальным интересам Сербии"
06:54
Штаты сохраняют "длительную политику" – Госдеп об украинских ударах по НПЗ РФ
06:12
Ребров установил историческое достижение во главе сборной Украины
05:58
На оккупированных территориях россияне пытаются дискредитировать подполье – ЦНС
04:52
ISW проанализировал заявления Путина и Лукашенко об атаке на "Крокус" в Подмосковье
03:54
Израиль нанес удар по Ливану, есть погибшие – Reuters
03:22
Россияне в очередной раз атаковали Сумскую область КАБами, НАР, сбрасывали мины
02:16
"Украинцы есть и будут!" – Зеленский поблагодарил сборную Украины по футболу
01:38
обновленоВоздушные силы предупредили об атаке вражеских БпЛА
01:24
Всемирный банк одобрил для Украины заем на $1,5 миллиарда под гарантии Японии и Британии
Все новости...
Реклама: