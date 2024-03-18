Оккупанты из артиллерии ударили по Очеретину в Донецкой области, раненый мужчина
Понедельник, 18 марта 2024, 23:05
Российские войска днем 18 марта ударили из артиллерии по поселку Очеретино в Донецкой области, ранили мужчину.
Источник: пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному Донбасс"
Прямая речь: "Сегодня в 11:30 оккупационные войска произвели артиллерийский обстрел поселка Очеретино Покровского района, в результате чего получил ранения мужчина 64 лет".
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Детали: По данным пресс-секретаря, мужчину доставили в больницу. У него диагностировали перелом.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.