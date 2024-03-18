Сирський: Розвиток застосування безпілотних систем – це пріоритет

Заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з Facebook Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що його пріоритетне завдання – це розвиток застосування безпілотних систем.

Джерело: Сирський в Facebook

Пряма мова: "Технології і технологічність – це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем – це мій пріоритет. У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський.

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Разом з ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони".

Деталі: Головком заявив, що окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління і для цього шукають асиметричні рішення.

Пряма мова: "Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником.

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Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації – збереження життя наших військових".