Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський: Розвиток застосування безпілотних систем – це пріоритет

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 березня 2024, 23:28
Сирський: Розвиток застосування безпілотних систем – це пріоритет
Заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з Facebook Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що його пріоритетне завдання – це розвиток застосування безпілотних систем.

Джерело: Сирський в Facebook

Пряма мова: "Технології і технологічність – це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем – це мій пріоритет. У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський.

Реклама:

Разом з ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони".

Деталі: Головком заявив, що окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління і для цього шукають асиметричні рішення.

Пряма мова: "Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником.

ВІДЕО ДНЯ

Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації – збереження життя наших військових".

Теми: СирськийЗбройні силибезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський змінив голову зовнішньої розвідки

Зеленський звільнив Данілова і призначив розвідника секретарем РНБО

В Угорщині розгорівся скандал через оприлюднення аудіо про корупцію в уряді Орбана

У Польщі тривають десятки обшуків: прийшли і до ексміністра юстиції

У Києві вже в четвер почнуть відключати тепло

Україна отримала третій транш від МВФ: майже $900 млн

Усі новини...
Сирський
Сирський призначив нового речника Повітряних сил
Зеленський поговорив із Сирським: Відчувається, що ЗСУ стають міцнішими
Сирський побував на Авдіївському напрямку: Вжили заходів для зміцнення оборони
Останні новини
16:33
У Флориді дітям до 14 років заборонили мати облікові записи у соцмережах
16:32
У Криворізькому районі ППО збила російську ракету
16:23
Міністр оборони Франції розглядає варіанти нарощення оборонного виробництва
16:09
Двері з "Титаніку", на яких врятувалась Кейт Вінслет, продали за 718 тисяч доларів
16:07
ДОТ уклав договори з постачання води для ЗСУ на майже 40% дешевше
15:58
футболМолодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в грі кваліфікації до Євро-2025
15:57
Від Євромайдану до Криму. Як ФСБ підривала довіру до протестів і готувала вторгнення Росії в Україну
15:55
УЗ оголосила повторний тендер на організацію харчування в поїздах "Інтерсіті": бюджет 1,9 мільярда
15:50
Зеленський змінив голову зовнішньої розвідки
15:49
В Одесі та районі без електрики залишаються понад 20 тисяч споживачів
Усі новини...
Реклама: