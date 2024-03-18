Сырский: Развитие применения беспилотных систем – это приоритет

Заместитель Главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото с Facebook Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что его приоритетная задача – это развитие применения беспилотных систем.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Технологии и технологичность – это залог нашего превосходства над врагом. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет. В Вооруженных Силах Украины за это направление отвечает мой заместитель, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский.

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Вместе с ним мы работаем над ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления сил обороны".

Детали: Главком заявил, что отдельный акцент – на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, автоматизированным системам управления и для этого ищут асимметричные решения.

Прямая речь: "Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное превосходство над количественно превосходящим противником.

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Подходим комплексно к планированию наших потребностей, в первую очередь учитывая актуальный опыт с поля боя. Но важнейшая задача, которую должны выполнять технологии и инновации – сохранение жизни наших военных".