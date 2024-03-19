У Польщі американський БпЛА здійснив аварійну посадку
Вівторок, 19 березня 2024, 03:54
Американський безпілотник MQ-9 Reaper під час планових тренувань у Польщі здійснив аварійну посадку неподалік міста Мирославець.
Джерело: Генштаб Збройних сил Польщі у мережі Х
Деталі: Зазначається, що безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper ВПС США, який виконував планові щоквартальні тренування над аеродромом біля Мирославця, втратив зв’язок з базою.
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Пізніше у військовому відомстві Польщі повідомили, що БпЛА здійснив аварійну посадку близько 23 години (за місцевим часом) 18 березня.
"Приземлення відбулося відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні. Місце події охороняється спецслужбами, а слідчі дії проводить військова поліція", – додали в польському Генштабі.