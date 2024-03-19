Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі американський БпЛА здійснив аварійну посадку

Ольга Глущенко Вівторок, 19 березня 2024, 03:54
У Польщі американський БпЛА здійснив аварійну посадку
ілюстративне фото Dowództwo Generalne

Американський безпілотник MQ-9 Reaper під час планових тренувань у Польщі здійснив аварійну посадку неподалік міста Мирославець.

Джерело: Генштаб Збройних сил Польщі у мережі Х

Деталі: Зазначається, що безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper ВПС США, який виконував планові щоквартальні тренування над аеродромом біля Мирославця, втратив зв’язок з базою.

Реклама:

Пізніше у військовому відомстві Польщі повідомили, що БпЛА здійснив аварійну посадку близько 23 години (за місцевим часом) 18 березня.

"Приземлення відбулося відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні. Місце події охороняється спецслужбами, а слідчі дії проводить військова поліція", – додали в польському Генштабі.

Теми: Польщабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Польща
Комітет захисту журналістів закликав польську владу утриматися від затримання журналістів на кордоні
Польща та Німеччина запустять у березні "коаліцію бронетехніки" для України
Глава МЗС Польщі попонує пустити заморожені активи РФ на зброю для України
Останні новини
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
21:45
футболУкраїна – Ісландія: Онлайн
Усі новини...
Реклама: