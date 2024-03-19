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В Польше американский БпЛА совершил аварийную посадку

Ольга ГлущенкоВторник, 19 марта 2024, 03:54
В Польше американский БпЛА совершил аварийную посадку
иллюстративное фото Dowództwo Generalne

Американский беспилотник MQ-9 Reaper во время плановых тренировок в Польше совершил аварийную посадку недалеко от города Мирославец.

Источник: Генштаб Вооруженных сил Польши в сети Х

Детали: Отмечается, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США, который выполнял плановые ежеквартальные тренировки над аэродромом возле Мирославца, потерял связь с базой.

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Позже в военном ведомстве Польши сообщили, что БпЛА совершил аварийную посадку около 23 часов (по местному времени) 18 марта.

"Приземление произошло в соответствии с процедурами в безопасной необитаемой зоне. Место происшествия охраняется спецслужбами, а следственные действия проводит военная полиция", – добавили в польском Генштабе.

Темы: Польшабеспилотники
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