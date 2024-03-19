У Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі
На Національному військовому меморіальному кладовищі мають право на поховання військовослужбовці, які захищали Україну, ветерани АТО, ООС та інші особи, повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.
Джерело: Мінветеранів
Деталі: Повідомляється, що вичерпний перелік осіб, які має право бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі, визначений законом про поховання та похоронну справу.
Зокрема, таке право мають:
військовослужбовці:
- які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,
- повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги,
- які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки,
- Герої України, яким з 2014 року вручили орден "Золота Зірка";
ветерани війни:
- учасники бойових дій: АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення Росії,
- особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення Росії.
Також на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть здійснювати перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття.
А також особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабміном.
Передісторія:
- 15 березня Кабінет міністрів визначив місце розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.