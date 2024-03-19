У Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі

На Національному військовому меморіальному кладовищі мають право на поховання військовослужбовці, які захищали Україну, ветерани АТО, ООС та інші особи, повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Джерело: Мінветеранів

Деталі: Повідомляється, що вичерпний перелік осіб, які має право бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі, визначений законом про поховання та похоронну справу.

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Зокрема, таке право мають:

військовослужбовці:

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,

повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги,

які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки,

Герої України, яким з 2014 року вручили орден "Золота Зірка";

ветерани війни:

ВІДЕО ДНЯ

учасники бойових дій: АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення Росії,

особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть здійснювати перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття.

А також особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабміном.

Передісторія: