В Минветеранов объяснили, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище

На Национальном военном мемориальном кладбище имеют право на захоронение военнослужащие, которые защищали Украину, ветераны АТО, ООС и другие лица, сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Источник: Минветеранов

Детали: Сообщается, что исчерпывающий перечень лиц, которые имеет право быть похоронены на Национальном военном мемориальном кладбище, определен законом о погребении и похоронном деле.

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В частности, такое право имеют:

военнослужащие:

которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины,

полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество", ордена княгини Ольги,

которые, принимали участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности,

Герои Украины, которым с 2014 года вручили орден "Золотая Звезда";

ветераны войны:

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участники боевых действий: АТО, ООС, во время полномасштабного вторжения России,

лица с инвалидностью вследствие войны: АТО, ООС, во время полномасштабного вторжения России.

Также на Национальном военном мемориальном кладбище могут осуществлять перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке.

А также лица, имеющие право быть похороненными на НВМК, урна с прахом которых похоронена в колумбарной нише на других кладбищах, могут быть перезахоронены в колумбарии на Национальном военном мемориальном кладбище в порядке, утвержденном Кабмином.

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