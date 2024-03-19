В Минветеранов объяснили, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище
На Национальном военном мемориальном кладбище имеют право на захоронение военнослужащие, которые защищали Украину, ветераны АТО, ООС и другие лица, сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
Источник: Минветеранов
Детали: Сообщается, что исчерпывающий перечень лиц, которые имеет право быть похоронены на Национальном военном мемориальном кладбище, определен законом о погребении и похоронном деле.
В частности, такое право имеют:
военнослужащие:
- которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины,
- полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество", ордена княгини Ольги,
- которые, принимали участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности,
- Герои Украины, которым с 2014 года вручили орден "Золотая Звезда";
ветераны войны:
- участники боевых действий: АТО, ООС, во время полномасштабного вторжения России,
- лица с инвалидностью вследствие войны: АТО, ООС, во время полномасштабного вторжения России.
Также на Национальном военном мемориальном кладбище могут осуществлять перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке.
А также лица, имеющие право быть похороненными на НВМК, урна с прахом которых похоронена в колумбарной нише на других кладбищах, могут быть перезахоронены в колумбарии на Национальном военном мемориальном кладбище в порядке, утвержденном Кабмином.
Предыстория:
- 15 марта Кабинет министров определил место расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной общине Фастовского района Киевской области.