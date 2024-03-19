Politico: У ЄС зводять до мінімуму розмови про розширення через наближення виборів

У Євросоюзі неохоче публічно говорять про тему розширення, особливо на тлі загальноєвропейських протестів фермерів, через наближення виборів до Європарламенту, які відбудуться у червні.

Джерело: публікації Politico, передає "Європейська правда"

Деталі: Наразі європейські лідери роздають поступки, щоб заспокоїти розгніваних фермерів і водночас звести до мінімуму розмови про розширення, особливо коли до виборів у Євросоюзі залишилося лише три місяці.

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Деякі посадовці ЄС заявили виданню, що вважають за краще тримати за зачиненими дверима роботу з підготовки до можливої інтеграції України, Молдови та західнобалканських країн – особливо ті наслідки, які вступ цих країн матиме для фермерів.

"Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це (розширення) перед європейськими виборами", – сказав один посадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним.

"Розмови про зменшення субсидій для європейських фермерів – це не те, що ви хотіли би включити у свої передвиборчі гасла або чим хотіли б озброїти ультраправих", – додав посадовець, маючи на увазі червневі вибори до Європейського парламенту.

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Україна, ставши членом ЄС, матиме один з найнижчих ВВП. Це створить величезне навантаження на політику згуртованості блоку – фінансування, яке перетікає від багатших регіонів до бідніших.

Згідно з внутрішньою запискою Ради ЄС минулої осені, інтеграція України до ЄС може означати, що протягом семи років до країни надійде близько 186 мільярдів євро коштів Євросоюзу. Майбутнє розширення означатиме, що усім нинішнім країнам ЄС "доведеться платити більше, а отримувати менше", недвозначно зазначалося в документі.

Коли європейські лідери зберуться цього тижня на саміті, щоб обговорити, серед іншого, питання розширення, вони майже не торкнуться свого внутрішнього домашнього завдання щодо розширення. Лідери ЄС мають намір просто "підбити підсумки" того, що потрібно зробити, згідно з останнім проєктом висновків зустрічі, з яким ознайомилося видання.

Єврокомісія мала опублікувати документ про внутрішню реформу ЄС перед розширенням наприкінці лютого, але цього не сталося. Натомість проєкт був сильно послаблений, заявили три інші посадовці Євросоюзу.

Кілька країн попросили комісію менше зосереджуватися на фінансових наслідках і майбутніх інституційних реформах, додав один з дипломатів ЄС.

Документ комісії має бути опублікований в середу – після того, як його мали обговорити міністри закордонних справ Євросоюзу.

Наприкінці червня європейські лідери підпишуть так званий стратегічний порядок денний для наступної Європейської комісії, зокрема, щодо внутрішньоєвропейської реформи.

Очікується, що Польща, яка перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС у 2025 році, почне закладати основу для розширення.

Передісторія:

Раніше повідомляли, що і українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоб офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

На цей момент вже повинні пройти вибори до Європарламенту.

Читайте також детальну статтю "Європейської правди" про проєкт Єврокомісії переговорної рамки для України, яка стане регламентом переговорів про вступ до ЄС.