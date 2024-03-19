Politico: У ЄС зводять до мінімуму розмови про розширення через наближення виборів

У Євросоюзі неохоче публічно говорять про тему розширення, особливо на тлі загальноєвропейських протестів фермерів, через наближення виборів до Європарламенту, які відбудуться у червні.

Джерело: публікації Politico, передає "Європейська правда"

Деталі: Наразі європейські лідери роздають поступки, щоб заспокоїти розгніваних фермерів і водночас звести до мінімуму розмови про розширення, особливо коли до виборів у Євросоюзі залишилося лише три місяці.

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Деякі посадовці ЄС заявили виданню, що вважають за краще тримати за зачиненими дверима роботу з підготовки до можливої інтеграції України, Молдови та західнобалканських країн – особливо ті наслідки, які вступ цих країн матиме для фермерів.

"Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це (розширення) перед європейськими виборами", – сказав один посадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним.

"Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или вооружить этим ультраправых", – добавил чиновник, имея в виду июньские выборы в Европейский парламент.

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Украина, став членом ЕС, будет иметь один из самых низких ВВП. Это создаст огромную нагрузку на политику сплоченности блока – финансирование, которое перетекает от богатых регионов к более бедным.

Согласно внутренней записке Совета ЕС прошлой осенью, интеграция Украины в ЕС может означать, что в течение семи лет в страну поступит около 186 млрд евро средств ЕС. Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам Евросоюза "придется платить больше, а получать меньше", недвусмысленно отмечалось в документе.

Когда европейские лидеры соберутся на этой неделе на саммите, чтобы обсудить, среди прочего, вопрос расширения, они почти не коснутся своего внутреннего домашнего задания по расширению. Лидеры ЕС намерены просто "подвести итоги" того, что нужно сделать, согласно последнему проекту выводов встречи, с которым ознакомилось издание.

Еврокомиссия должна была опубликовать документ о внутренней реформе ЕС перед расширением в конце февраля, но этого не произошло. Вместо этого проект был сильно ослаблен, заявили три других чиновника Евросоюза.

Несколько стран попросили комиссию меньше сосредотачиваться на финансовых последствиях и будущих институциональных реформах, добавил один из дипломатов ЕС.

Документ комиссии должен быть опубликован в среду – после того, как его должны были обсудить министры иностранных дел ЕС.

В конце июня европейские лидеры подпишут так называемую стратегическую повестку дня для следующей Европейской комиссии, в частности по внутриевропейской реформе.

Ожидается, что Польша, которая возьмет на себя ротационное председательство в Совете ЕС в 2025 году, начнет закладывать основу для расширения.

Предистория:

Ранее сообщалось, что и украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.

На этот момент уже должны пройти выборы в Европарламент.

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