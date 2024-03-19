Молдова висилає дипломата РФ через організацію "виборів" у невизнаному Придністров'ї

19 березня МЗС Молдови оголосило співробітника посольства Росії персоною нон грата через організацією "виборів" президента РФ на території Придністровського регіону, попри незгоду Кишинева.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова глави МЗС Молдови Міхая Попшоя

Деталі: Попшой зазначив, що про це рішення повідомили російському послу Олегу Васнєцову, викликаному до МЗС у вівторок, 19 березня.

Реклама:

"Молдовська сторона висловила протест проти президентських виборів, проведених Росією в Придністровському регіоні, всупереч позиції молдовської влади. Дипломат був оголошений персоною нон грата", – написав міністр у своєму Twitter (Х).

У пресслужбі міністерства зазначили, що послу РФ було вручено ноту, якою співробітник посольства оголошений небажаною особою на території Республіки Молдова і повинен залишити країну.

Кишинів заборонив відкривати виборчі дільниці на території Молдови для голосування на "виборах" президента Росії, окрім дільниці в посольстві у Кишиневі. Проте Росія відкрила шість виборчих дільниць на лівому березі Дністра.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой в інтерв’ю "Європравді" заявляв, що Кишинів дасть відповідь на проведення у невизнаному Придністров'ї "виборів" президента РФ.

Дивіться повне інтерв’ю з главою МЗС Молдови на Youtube-каналі "Європейської правди".