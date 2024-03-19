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Молдова висилає дипломата РФ через організацію "виборів" у невизнаному Придністров'ї

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 12:16
Молдова висилає дипломата РФ через організацію виборів у невизнаному Придністров'ї
Глава МЗС Молдови Міхай Попшой, скрін інтерв’ю з “Європейською правдою”

19 березня МЗС Молдови оголосило співробітника посольства Росії персоною нон грата через організацією "виборів" президента РФ на території Придністровського регіону, попри незгоду Кишинева.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова глави МЗС Молдови Міхая Попшоя

Деталі: Попшой зазначив, що про це рішення повідомили російському послу Олегу Васнєцову, викликаному до МЗС у вівторок, 19 березня.

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"Молдовська сторона висловила протест проти президентських виборів, проведених Росією в Придністровському регіоні, всупереч позиції молдовської влади. Дипломат був оголошений персоною нон грата", – написав міністр у своєму Twitter (Х).

У пресслужбі міністерства зазначили, що послу РФ було вручено ноту, якою співробітник посольства оголошений небажаною особою на території Республіки Молдова і повинен залишити країну.

Кишинів заборонив відкривати виборчі дільниці на території Молдови для голосування на "виборах" президента Росії, окрім дільниці в посольстві у Кишиневі. Проте Росія відкрила шість виборчих дільниць на лівому березі Дністра.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой в інтерв’ю "Європравді" заявляв, що Кишинів дасть відповідь на проведення у невизнаному Придністров'ї "виборів" президента РФ.

Дивіться повне інтерв’ю з главою МЗС Молдови на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: МолдоваПридністров'яРосія
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