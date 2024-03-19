Молдова высылает дипломата РФ из-за организации "выборов" в непризнанном Приднестровье

19 марта МИД Молдовы объявил сотрудника посольства России персоной нон грата из-за организации "выборов" президента РФ на территории Приднестровского региона, несмотря на несогласие Кишинева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова главы МИД Молдовы Михая Попшоя

Детали: Попшой отметил, что об этом решении сообщили российскому послу Олегу Васнецову, вызванному в МИД во вторник, 19 марта.

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"Молдавская сторона выразила протест против президентских выборов, проведенных Россией в Приднестровском регионе, вопреки позиции молдавских властей. Дипломат был объявлен персоной нон грата", - написал министр в своем Twitter (Х).

В пресс-службе министерства отметили, что послу РФ была вручена нота, которой сотрудник посольства объявлен нежелательным лицом на территории Республики Молдова и должен покинуть страну.

Кишинев запретил открывать избирательные участки на территории Молдовы для голосования на "выборах" президента России, кроме участка в посольстве в Кишиневе. Однако Россия открыла шесть избирательных участков на левом берегу Днестра.

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Глава МИД Молдовы Михай Попшой в интервью "Европравде" заявлял, что Кишинев даст ответ на проведение в непризнанном Приднестровье "выборов" президента РФ.

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