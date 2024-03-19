На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який вивозив дівчину в сексуальне рабство

На Закарпатті викрили громадянина Угорщини, який вербував жінок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг.

Джерело: Держприкордонслужба, поліція Закарпаття, Закарпатська обласна прокуратура

Дослівно поліція: "41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства. Під час спілкування у соцмережах фігурант обіцяв "моделям" щомісяця до 10 тисяч доларів США заробітку".

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Деталі: За даними слідства, чоловік використовував скрутне матеріальне становище дівчат та обіцяв безпечну та високооплачувану роботу у Королівстві Камбоджа. Щоб втягнути жінок у нелегальний бізнес, підозрюваний гарантував їм оплачуваний переліт, гідні умови проживання і "порядних клієнтів". Натомість дівчата мали надати йому свої фото, особисті дані та копії документів.

Правоохоронці повідомляють, що 18 березня їм вдался запобігти вивезенню з України 27-річної мешканки Ужгорода.

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Прокурори спільно з поліцією та прикордонниками затримали чоловіка на КПП "Косино". Фігурант із потерпілою саме прямував до аеропорту Відня, де на них мали очікувати інші учасники "схеми", особи яких встановлюють.

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За місцем тимчасового проживання фігуранта провели невідкладні обшуки. Слідчі вилучили у нього мобільні телефони, чорнові записи та документацію, яка підтверджує його незаконну діяльність, а також транспортний засіб, яким він перевозив ужгородку.

Підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.