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На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який вивозив дівчину в сексуальне рабство

Валентина РоманенкоВівторок, 19 березня 2024, 13:04
На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який вивозив дівчину в сексуальне рабство
фото ДПСУ

На Закарпатті викрили громадянина Угорщини, який вербував жінок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг.

Джерело: Держприкордонслужба, поліція Закарпаття, Закарпатська обласна прокуратура

Дослівно поліція: "41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства. Під час спілкування у соцмережах фігурант обіцяв "моделям" щомісяця до 10 тисяч доларів США заробітку".

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Деталі: За даними слідства, чоловік використовував скрутне матеріальне становище дівчат та обіцяв безпечну та високооплачувану роботу у Королівстві Камбоджа. Щоб втягнути жінок у нелегальний бізнес, підозрюваний гарантував їм оплачуваний переліт, гідні умови проживання і "порядних клієнтів". Натомість дівчата мали надати йому свої фото, особисті дані та копії документів.

Правоохоронці повідомляють, що 18 березня їм вдался запобігти вивезенню з України 27-річної мешканки Ужгорода. 

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Прокурори спільно з поліцією та прикордонниками затримали чоловіка на КПП "Косино". Фігурант із потерпілою саме прямував до аеропорту Відня, де на них мали очікувати інші учасники "схеми", особи яких встановлюють.

 
фото дпсу

За місцем тимчасового проживання фігуранта провели невідкладні обшуки. Слідчі вилучили у нього мобільні телефони, чорнові записи та документацію, яка підтверджує його незаконну діяльність, а також транспортний засіб, яким він перевозив ужгородку.

Підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

Теми: ЗакарпаттяПрикордонна службаполіціяпрокуратура
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