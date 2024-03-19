На границе с Венгрией задержан иностранец, который вывозил девушку в сексуальное рабство

На Закарпатье разоблачили гражданина Венгрии, который вербовал женщин выезжать в страны Азии для оказания сексуальных услуг.

Источник: Госпогранслужба, полиция Закарпатья, Закарпатская областная прокуратура

Дословно полиция: "41-летний уроженец Закарпатья, под легендой трудоустройства в иностранном "модельном агентстве", вербовал молодых девушек для сексуального рабства. Во время общения в соцсетях фигурант обещал "моделям" ежемесячно до 10 тысяч долларов США заработка".

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Детали: По данным следствия, мужчина использовал тяжелое материальное положение девушек и обещал безопасную и высокооплачиваемую работу в Королевстве Камбоджа. Чтобы втянуть женщин в нелегальный бизнес, подозреваемый гарантировал им оплачиваемый перелет, достойные условия проживания и "порядочных клиентов". Взамен девушки должны были предоставить ему свои фото, личные данные и копии документов.

Правоохранители сообщают, что 18 марта им удалось предотвратить вывоз из Украины 27-летней жительницы Ужгорода.

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Прокуроры совместно с полицией и пограничниками задержали мужчину на КПП "Косино". Фигурант с потерпевшей как раз направлялся в аэропорт Вены, где их должны были ожидать другие участники "схемы", личности которых устанавливаются.

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По месту временного проживания фигуранта провели неотложные обыски. Следователи изъяли у него мобильные телефоны, черновые записи и документацию, подтверждающую его незаконную деятельность, а также транспортное средство, на котором он перевозил ужгородку.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.