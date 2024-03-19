Заморожені активи РФ: Боррель пропонує віддати 90% доходів на закупівлю зброї для України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у вівторок, що запропонує використати 90% доходів від заморожених в Європі активів РФ на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру, а решту – спрямувати до бюджету ЄС на посилення потенціалу української оборонної промисловості.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Він сказав, що представить цю пропозицію країнам-членам ЄС у середу, напередодні саміту лідерів ЄС у четвер і п'ятницю.

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Минулого тижня високопоставлений посадовець ЄС заявив, що російські активи, заморожені в Європейському Союзі, можуть принести від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків до 2027 року, залежно від світових процентних ставок.

Близько 70% всіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що має еквівалент 190 млрд євро у вигляді різних цінних паперів і готівки російського центрального банку.

Боррель підкреслив, що пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що зберігаються в Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 млрд євро щорічно.

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"Конкретна пропозиція буде представлена завтра. Держави-члени повинні погодитися з нею", – сказав він.

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