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Замороженные активы РФ: Боррель предлагает отдать 90% доходов на закупку оружия для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 марта 2024, 14:50
Замороженные активы РФ: Боррель предлагает отдать 90% доходов на закупку оружия для Украины
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложит использовать 90% доходов от замороженных в Европе активов РФ на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира, а остальное - направить в бюджет ЕС на усиление потенциала украинской оборонной промышленности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Он сказал, что представит это предложение странам-членам ЕС в среду, накануне саммита лидеров ЕС в четверг и пятницу.

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На прошлой неделе высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что российские активы, замороженные в Европейском Союзе, могут принести от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от мировых процентных ставок.

Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, имеющем эквивалент 190 млрд евро в виде различных ценных бумаг и наличности российского центрального банка.

Боррель подчеркнул, что предложение заключается в использовании прибыли от активов, хранящихся в Европе, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 млрд евро ежегодно.

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"Конкретное предложение будет представлено завтра. Государства-члены должны согласиться с ним", – сказал он.

Предистория:

  • Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС подготовили законодательное предложение, по которому Украина начнет получать доходы от замороженных российских суверенных активов уже в июле.
  • Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что лучше, чтобы замороженные российские деньги в ЕС пошли на защиту Украины, а не на ее восстановление.

Темы: ЕСоружиеРосcияУкраина
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