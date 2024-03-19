По всій Україні оголошували повітряну тривогу

По всій території України протягом 45 хвилин лунала повітряна тривога через небезпеку ракетної атаки з боку Росії.

Джерело: онлайн "Мапа тривог України" та Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Повідомлення про тривогу тривало з 16:10 до 16:45.

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За даними ПС, по всій країні спостерігалася ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.

Станом на 17:00 тривога звучить лише в Одеській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в окупованому Криму.