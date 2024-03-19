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По всей Украине объявили воздушную тревогу

Евгений КизиловВторник, 19 марта 2024, 16:57
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Источник: онлайн "Карта тревог Украины"

По всей территории Украины в течение 45 минут звучала воздушная тревога из-за опасности ракетной атаки со стороны России.

Источник: онлайн "Карта тревог Украины" и Воздушные силы ВСУ

Детали: Сообщение о тревоге продолжалось с 16:10 до 16:45.

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По данным ВС, по всей стране наблюдалась ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

По состоянию на 17:00 тревога звучит только в Одесской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в оккупированном Крыму.

 

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Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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