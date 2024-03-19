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Фінляндія дасть €30 мільйонів на закупівлю снарядів для України за чеською ініціативою

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 17:34
Фінляндія дасть €30 мільйонів на закупівлю снарядів для України за чеською ініціативою
Фото: iStock / Getty Images Plus

Фінляндія виділить 30 мільйонів євро для закупівлі артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів в Україну.

Джерело: міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у мережі X, пише "Європейська правда"

Деталі: Про це рішення глава Міноборони повідомив після обговорення з командувачем Сил оборони Чехії щодо покращення підтримки європейської оборони та України.

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"Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія виділить на цю ініціативу 30 мільйонів євро", – зазначив Хяккянен.

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Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.

Теми: ФінляндіяУкраїназброягроші
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