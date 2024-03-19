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Финляндия даст €30 миллионов на закупку снарядов для Украины по чешской инициативе

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 марта 2024, 17:34
Финляндия даст €30 миллионов на закупку снарядов для Украины по чешской инициативе
Фото: iStock / Getty Images Plus

Финляндия выделит 30 миллионов евро для закупки артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов в Украину.

Источник: министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в сети X, пишет "Европейская правда"

Детали: Об этом решении глава Минобороны сообщил после обсуждения с командующим Сил обороны Чехии по улучшению поддержки европейской обороны и Украины.

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"В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия выделит на эту инициативу 30 миллионов евро", – отметил Хяккянен.

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Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что Прага пытается доставить Украине боеприпасы так быстро, как это возможно.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Темы: ФинляндияУкраинаоружиеденьги
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