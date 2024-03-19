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Міноборони повідомило про приєднання Люксембургу до "артилерійської коаліції"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 22:08
Міноборони повідомило про приєднання Люксембургу до артилерійської коаліції
Прапор Люксембургу. Фото: Getty Images

Українське Міноборони після засідання у форматі "Рамштайн" повідомило, що Люксембург приэднується до "артилерійської коаліції", яку очолюють Франція і Німеччина.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони в Telegram

Деталі: "Люксембург. Приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина", – йдеться у повідомленні.

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Також, за словами відомства, Люксембург закуповує дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами і продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання.

Нагадаємо, Люксембург 8 березня оголосив, що приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

На Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел повідомив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

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Теми: Міноборонидопомога Україні
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