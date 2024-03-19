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У Харкові патрульні зупинили п'яного водія, який погрожував підірвати гранату

Тетяна ОлійникВівторок, 19 березня 2024, 22:31
У Харкові патрульні зупинили п'яного водія, який погрожував підірвати гранату
Скриншот з відео Патрульної поліції

У Харкові патрульні поліцейські нейтралізували загрозу від нетверезого водія, що погрожував підірвати гранату.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у соцмережах

Деталі: Білошицький пише, що на лінію надійшов виклик про нетверезого водія BMW, автівку виявили і зупинили, втім далі він вийняв гранату та почав погрожувати.

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Пряма мова: "Миттєва ескалація, нетверезий водій із гранатою в руці, крики: "Отойдите я взорву!", та миттєва реакція: гранату відібрали, не дали привести в дію спусковий важіль".

Деталі: Затриманого передали відповідним службам і з ним будуть проводитись подальші процесуальні дії.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Проте, таких ситуацій багато. Війна накладає свій слід скрізь і в усьому. Проста зупинка авто може закінчитись трагічно будь-якої миті. Змінюються підходи і практики поліцейської діяльності, як і ризики, які і раніше були досить високими".

Теми: Харківполіціязброя
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